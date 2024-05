Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung in der Vogtlandstraße

Gera (ots)

Gera: Ein verbaler Streit zwischen zwei Personengruppen (deutsch / afghanisch) eskalierte am gestrigen Tag (01.05.2024), kurz nach 01:00 Uhr in der Vogtlandstraße, so dass mehrere Polizeistreifen zum Einsatz kamen. Nach vorliegenden Informationen gerieten die beiden Gruppen zunächst verbal und anschließend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants körperlich aneinander. Hierbei wurden drei Personen (m/w, 29, 29,33) von ihren Kontrahenten (20,21, afghanisch) mit Tritten und Schlägen bzw. dem Wurf einer Glasflasche verletzt. Zwei der Angreifer konnten bislang nicht namentlich identifiziert werden. Die Verletzten selbst wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen nahm die Geraer Polizei auf. (RK)

