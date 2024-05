LPI-G: Anzeige wegen 86a StGB

Gera (ots) - Gera. In der Nacht vom 30.04.2024 drangen unbekannte Täter in das Sportlerheim des SV Roschütz e.V. in der Rudelsburgstraße 2A in Gera ein. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafft hatten, hebelten diese sämtliche Türen sowie den Getränkeautomaten auf und durchwühlten das Objekt. Dadurch entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Aus dem Vereinsheim wurden die Kasse sowie diverse Werkzeuge entwendet. Durch die Kriminalpolizei ...

