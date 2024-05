Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeiflucht endet mit Beschlagnahme

Greiz (ots)

Greiz. Beamte der Greizer Polizei beabsichtigten am 01.05.2024 gegen 16:20 Uhr einen Mopedfahrer in der Carolinenstraße in Greiz einer Kontrolle zu unterziehen. Nach einer kurzen Nachfahrt durch die Innenstadt gelang dem Mopedfahrer jedoch vorerst die Flucht. Ermittlungen und Zeugenhinweise ergaben zuerst den Aufenthaltsort des im Gebüsch versteckten Mopeds und anschließend konnte auch der Fahrer (19) angetroffen werden. Bei dem jungen Mann wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher im Ergebnis einen Wert von über 0,3 Promille zeigte. Da sich der 19-jährige noch in der Probezeit befand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Insgesamt wird jedoch nicht nur wegen des Alkoholverstoßes, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Führerschein und das Moped wurden beschlagnahmt. (PZ)

