HZA-OS: Osnabrücker Zoll stellt Drogen beim Fahrgast im Taxi sicher

Osnabrück (ots)

500 Gramm Marihuana und 56 Gramm Kokain im Wert von rund 9.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Abend des 19. April 2024 bei einer Kontrolle eines Taxis auf der Autobahn 31 auf dem Parkplatz Forsthaus.

In der Befragung gab der Taxifahrer an, dass er den Fahrgast von Lingen nach Bonn gefahren habe und dort 30 Minuten Aufenthalt hatte. Danach wollte der Kunde wieder nach Lingen gebracht werden. Der Fahrgast erklärte die Fahrt mit einem Besuch bei einem Freund in Bonn.

"Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln verneinten die Insassen des Pkws", so Christian Heyer, Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.

Da die Ermittler einen starken Marihuanageruch aus dem Fahrzeug feststellten, entschlossen sie sich zu einer Intensivkontrolle des Autos. Dabei entdeckten die Beamten im Kofferraum in einer Einkaufstüte 500 Gramm Marihuana. Weitere 56 Gramm Kokain fanden die Beamten in einer blauen Weste. Die Drogen konnten zweifelsfrei dem Fahrgast zugeordnet werden.

Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Gegen den Reisenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim übernommen.

