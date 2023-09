POL-BO: Bochumer (36) beraubt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstag, 2. September, in Bochum-Grumme ist eine 95-jährige Bochumerin im Krankenhaus verstorben. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 61-jähriger Mann aus Bochum gegen 11 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Castroper Straße in Richtung Harpener Hellweg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Höhe der ...

