Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dahn (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 16.15 Uhr ereignete sich in der Pirmasenser Straße in Höhe der Einmündung zur Äußermühlstraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 71-jähriger befuhr mit seinem PKW Nissan Qashqai die Pirmasenser Straße stadtauswärts und geriet in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW Hyundai i20. Die Insassen der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt. An den beiden PKW, welche abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000. Euro. /pidn

