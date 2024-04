Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ehemalige Klinik

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, den 17.04.2024, kam es zu einem Einbruch in das ehemalige evangelische Krankenhaus. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr und 19:50 Uhr. Durch den Täter wurde eine Fensterscheibe am ehemaligen Klinikgebäude in der Oberen Himmelsbergstraße eingeschlagen, wodurch der Einstieg in das Gebäude gelang. Ob bei dem Einbruch Gegenstände entwendet wurden, ist Teil der weiteren Ermittlungen.

Wer Angaben zur Tat machen oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06632 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

