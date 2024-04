POL-PDPS: Kennzeichen entwendet

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein 41-jähriger Mann aus Pirmasens, durch Einwerfen der Schaufensterscheibe, Zugang zu einem Geschäft in der Hauptstraße. Hier entwendete er diverse Waren aus der Auslage und verstaute diese in einer mitgeführten, blauen Mülltonne, welche er zuvor an einem anderen Anwesen in der Straße entwendet hatte. Durch einen Zeugen wurden die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Diese konnte den ...

mehr