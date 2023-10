POL-NOM: Beleidigung von Polizeibeamten ( kal )

Einbeck (ots) - Im Rahmen von Streitigkeiten wegen eines zu Boden geworfenen, vollen Trinkbechers auf dem "Eulenfest" in Einbeck, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Jacke. Diese wurde von dem 33-jährigem Beschuldigten aus Hamburg ohne erkennbaren Grund zerrissen. Der ebenfalls 33 Jahre alte Geschädigte konnte den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, so dass die Personalien festgestellt und die zivilrechtlichen Ansprüche gesichert werden ...

