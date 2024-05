Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwehreinsatz in der Eichenstraße

Gera (ots)

Am Dienstagmorgen erhielt die Rettungsleitstelle Gera eine Mitteilung über Brandgeruch sowie einen ausgelösten Feuermelder in einem Mehrfamilienhaus in der Eichenstraße. Dies rief sowohl die Feuerwehr als auch die Beamten des Inspektionsdienstes Gera auf den Plan, welche schnell vor Ort waren. Die Ursache des vermeintlichen Brandes konnte zügig ausgemacht werden. Eine 85-Jährige Bewohnerin vergaß ihr Essen auf dem Herd, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Die Dame nahm das Mahl bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte vom Herd, sodass lediglich dieses in Mitleidenschaft gezogen wurde. (PS)

