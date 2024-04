LPI-G: Uneinsichtiger Verkehrssünder

Greiz (ots) - Greiz. Am 29.04.2024 gegen 17:45 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz in der Lindenstraße einen 44-jährigen Mann einer Personenkontrolle. Bei der Kontrolle wurden bei dem Mann zwei Cliptütchen mit insgesamt rund 1,5 Gramm Crystal Meth aufgefunden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

