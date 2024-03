POL-PDNR: Pkw schleudert gegen Hauswand

Daaden (ots) - Zwischen dem 16.03.2024 und dem 18.03.2024, ca. 08:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter in eine ehemalige Gaststätte in der Mittelstraße in Daaden durch Einschlagen einer Fensterscheibe eingebrochen. Vor Ort wurden diverse Schränke durchwühlt und ein TV-Gerät entwendet. Insgesamt ist ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die ...

