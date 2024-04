Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 29.04.2024 gegen 23:20 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 16-jährigen E-Scooterfahrer einer Verkehrskontrolle in der Schopperstraße. Bei der Kontrolle verlief ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine, so dass eine Blutentnahme angeordnet und gegen den jungen Mann wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz ein Ordnungswidigkeitenverfahren eingeleitet wurde. <BF>

