LPI-G: Drei Wahlplakate in Schlossstraße beschädigt

Greiz (ots) - Greiz. Beamte der Greizer Polizei beabsichtigten am 01.05.2024 gegen 16:20 Uhr einen Mopedfahrer in der Carolinenstraße in Greiz einer Kontrolle zu unterziehen. Nach einer kurzen Nachfahrt durch die Innenstadt gelang dem Mopedfahrer jedoch vorerst die Flucht. Ermittlungen und Zeugenhinweise ergaben zuerst den Aufenthaltsort des im Gebüsch versteckten Mopeds und anschließend konnte auch der Fahrer (19) ...

mehr