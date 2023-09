Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Geschwindigkeitskontrolle an Unfallhäufungsstelle

150 Fahrzeuge gemessen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Beamte der Polizeistation Bischofsheim haben am Donnerstagabend (7.9.) eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße 3040 im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn 60 durchgeführt. Die Örtlichkeit ist von der Unfallkommission als Unfallhäufungsstelle deklariert. In der Zeit von Anfang 2020 bis Ende 2022 ereigneten sich hier insgesamt 13 Verkehrsunfälle mit fünf Schwer- und vier Leichtverletzten. Die Polizeistreife überprüfte in der Zeit von 19.30 Uhr und 20.45 Uhr das Tempo von insgesamt 150 Verkehrsteilnehmenden. Davon waren fünf Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs, was in vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen mündete und in einem Fall bar verwarnt wurde. Der Spitzenreiter hatte an der Örtlichkeit, an der die Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt, ein Tempo von 96 km/h auf dem Tacho.

