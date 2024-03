Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Winterberg (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen Hallenberg und Züschen auf der B236 gegen 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus Burladingen war mit seinem Transporter von Hallenberg in Fahrtrichtung Züschen unterwegs. In Höhe einer Kläranlage kam ihm ein unbekannter Fahrzeugführer entgegen, der in Richtung Hallenberg fuhr. Aus ungeklärter Ursache kam es bei der Begegnung der beiden Autos zur Kollision ihrer Außenspiegel. Ein Zeuge beobachtete, dass der Unbekannte nach dem Unfall zunächst anhielt. Der 48-Jährige setzte seine Fahrt allerdings zunächst fort. Als er zur Unfallaufnahme an die Unfallstelle zurückkehrte, war der Unbekannte jedoch nicht mehr vor Ort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten beschädigten Fahrzeug geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

