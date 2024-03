Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Verletzten

Kennzeichen gestohlen und unter Drogen

Sundern (ots)

Am Mittwoch kam es auf der B229 zwischen Müschede und Hachen zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Gegen 13:45 Uhr befuhr ein 46jähriger Mann aus Hamm die Bundesstraße in Richtung Hüsten. Ein 83jähriger Mann aus Sundern war mit seiner 80jährigen Beifahrerin in der Gegenrichtung unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt außerhalb geschlossener Ortschaften kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden alle Beteiligten zum Teil schwer verletzt. Rettungskräfte waren im Einsatz und verbrachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Nach ersten Ermittlungen konnte bereits vor Ort festgestellt werden, dass der schwer verletzte 46-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand und keinen Führerschein besitzt. Zudem gehörten die verwendeten amtlichen Kennzeichen nicht an das Auto, mit welchem er verunfallt war. Entsprechende Nachforschungen der Polizei kamen zu dem Ergebnis, dass die Kennzeichen zuvor entwendet worden waren. Die Herkunft des Autos war unklar. Es folgte eine Sicherstellung. Der 46jährige Mann aus Hamm ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten und muss sich nun wegen weiterer umfangreicher Delikte verantworten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

