Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brötchendieb gefasst

Weimar (ots)

Zur Mittagszeit ereilte die Polizei Weimar am Samstag ein Hilferuf. Ein Dieb hatte sich an den Croissants eines am Bahnhof ansässigen Geschäftes zu schaffen gemacht. Dank der schnellen Kollegen konnte der Mann unmittelbar nach Tatausführung gestellt werden. Da er sich als jemand anderes ausgab warten nun Anzeigen wegen Diebstahls und falscher Namensangabe auf ihn.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell