Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Klimaprotest am Theaterplatz

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag entschlossen sich vier Personen der "Letzten Generation" ihren Unmut öffentlich kundzutun. Hierzu wurde das Goethedenkmal am Theaterplatz in Weimar erklommen und mit vorbereiteten Transparenten behangen. Im Anschluss wurden Redebeiträge über ein Megaphone abgehalten. Dies rief die Polizei auf den Plan. Nach Rücksprache mit der originär zuständigen Versammlungsbehörde und der Einsatzleitung vor Ort wurde die Kundgebung bis 17:30 Uhr aufrechterhalten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell