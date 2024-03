LPI-J: Alkoholisiert zur Firma

Jena (ots) - Kurz seinen Pkw VW verlassen hatte am Donnerstagabend ein 43-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Sein Fahrzeug stellte der Mann kurzzeitig in der Ludwig-Weimar-Gasse unverschlossen ab. Dies nutzte ein unbekannter Langfinger, öffnete eine Fahrzeugtür und entwendete aus dem Innenraum ein Mobiltelefon sowie eine Tasche und entfernte sich unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

