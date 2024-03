LPI-J: Gelegenheit macht Diebe

Weimar (ots) - Eine 17- Jährige saß am Dienstagabend, dem 05.03.2024, gegen ca. 20.30 Uhr auf einer Parkbank in Weimar am Poseckschen Garten. Hier trat eine männliche Person an Sie heran und verwickelte diese in ein belangloses Gespräch. Der bisher Unbekannte setzte sich dann neben die 17-Jährige und belästigte diese dann durch körperliche Berührungen. Über den Spielplatz am Poseckschen Garten kam zu diesem ...

