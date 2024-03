LPI-J: Zweimal widerrechtlich entfernt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Der Leiter einer Firma in der Bürgeler Straße informierte am Donnerstagvormittag die Polizei, da ein Fahrer eines Lkw augenscheinlich alkoholisiert war. Der Verdacht bestätigte sich sodann, der 37-jährige Fahrer beatmete das Testgerät mit 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die fällige Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

