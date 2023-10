Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr fährt zu zwei Einsätzen

Gevelsberg (ots)

Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr zu einer beschädigten Straßenlaterne im Unterbraker Weg gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine stark beschädigte Laterne vor, welche auf die Fahrbahn zu drohen kippte. Die Feuerwehr sicherte daraufhin die Straße bis zum Eintreffen der technischen Betriebe Gevelsberg ab und übergab den Einsatz den städtischen Betrieben. Am Samstagmorgen wurden dann Einheiten der Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Supermarkt an der Hagenerstraße gerufen. Vor Ort wurde der betreffende Laden kontrolliert und es konnte kein Brandereignis festgestellt werden. Es handelte sich um eine Fehlauslösung der Meldeanlage und alle Kräfte der Feuerwehr konnten wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell