Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Von Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (20.08.2024) gegen 19.40 Uhr verunglückte ein Autofahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock, da er augenscheinlich alkoholisiert hinter seinem Steuer saß. Der 71-Jährige fuhr auf der L 948 in Richtung Siekholz, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen VW Passat verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer, so dass sein Passat zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst erstversorgt wurden. Eine Mitfahrt ins Krankenhaus verweigerte er. Da es Hinweise darauf gab, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Dem 71-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Passat musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell