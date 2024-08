Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 16-jähriger Fußgänger überquert unvermittelt die Straße.

Lippe (ots)

Auf der Breiten Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag (20.08.2024) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger angefahren und leicht verletzt wurde. Eine 82-Jährige aus Lage fuhr gegen 17.20 Uhr mit ihrem Mercedes Benz in Richtung Detmolder Straße, als der Jugendliche auf Höhe des Schulzentrums Werreanger unvermittelt auf die Straße lief. Zuvor war er mit Freunden auf dem Geh- und Radweg in Richtung Pivitsheider Straße unterwegs, als er ohne auf den fließenden Verkehr zu achten die Straße überqueren wollte. Die 82-Jährige fuhr den jungen Lagenser an und er stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen-Team brachte den Verletzten ins Klinikum, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Am Mercedes entstand geringer Sachschaden.

