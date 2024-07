Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Volksverhetzende Beleidigungen in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu zwei Vorfällen volksverhetzender Art kam es in der vergangenen Woche in der Nordseeallee in Tossens.

Am Mittwoch, 26. Juni 2024, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein 15-Jähriger aus Berlin aus einer circa 10 bis 15 Personen großen Gruppe heraus rassistisch beleidigt. Der andere Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 27. Juni 2024, zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr. Hier beleidigten drei Frauen zunächst eine 16-Jährige aus Berlin mit rassistischen Äußerungen. Später zeigte eine der Frauen zweimal den "Hitlergruß". Weiter wurde die Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gerufen.

Die Vorfälle sind am Freitag, 28. Juni 2024, zur Anzeige gebracht worden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den tatverdächtigen Personen um Angehörige einer Schulklasse handelte, die Tossens im Rahmen einer Klassenfahrt besucht und bereits wieder verlassen hatten.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der verhetzenden Beleidigung und sucht nach Zeugen. Wer die Vorfälle beobachtet hat und Angaben zu den tatverdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

