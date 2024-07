POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Wohnung in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein Autofahrer ist am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 20:30 Uhr, in der Gemeinde Dötlingen von der Fahrbahn abgekommen. Er und seine Beifahrerin hatten Glück und blieben unverletzt. Der 19-Jährige aus Bassum befuhr mit einem Audi die Huntloser Straße in Richtung Neerstedt. In eine scharfe Rechtskurve in Höhe der Straße "Auf der Grad" fuhr er mit ...

