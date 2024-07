Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer kommt in Dötlingen von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Ein Autofahrer ist am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 20:30 Uhr, in der Gemeinde Dötlingen von der Fahrbahn abgekommen. Er und seine Beifahrerin hatten Glück und blieben unverletzt.

Der 19-Jährige aus Bassum befuhr mit einem Audi die Huntloser Straße in Richtung Neerstedt. In eine scharfe Rechtskurve in Höhe der Straße "Auf der Grad" fuhr er mit zu hoher Geschwindigkeit ein und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchfuhr er den abschüssigen Grünstreifen und kam an einem Weidezaun zum Stillstand.

Der 19-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin blieben unversehrt. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste beauftragt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell