POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, Dwostraße

Sonnabend, 29.06.2024, gegen 16:45 Uhr

Ein 58-jähriger aus Delmenhorst befährt mit einem Pkw VW Polo die Dwostraße in Richtung Landwehrstraße und beabsichtigt, nach links auf eine Grundstückzufahrt abzubiegen. Dabei übersieht er das entgegenkommende Motorrad Harley-Davidson eines 55-jährigen aus Bremen. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Motorradfahrer stürzt und sich eine schwere Handverletzung zuzieht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der 55-jährige wird mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 4.000,- Euro.

