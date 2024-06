POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Trunkenheit im Straßenverkehr +++ Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung.

Delmenhorst (ots) - Am Freitag den 28.06.2024 haben falsche Wasserwerker einen Trickdiebstahl zum Nachteil einer 82-Jährigen im Marschweg in Wildeshausen begangen. Gegen 11:00 Uhr klingelte eine männliche Person an der Haustür der Geschädigten und gab an, dass es zu einem Wasserrohrbruch in der Straße gekommen sei. Unter dem Vorwand die Leitungen überprüfen zu ...

