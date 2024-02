Lübeck (ots) - Die am heutigen Nachmittag veröffentlichte Fahndung nach der 67-Jährigen aus Lübeck wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte am späten Nachmittag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Lübeck-Travemünde angetroffen und medizinisch betreut werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet die ...

