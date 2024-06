Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Falsche Wasserwerker im Stadtgebiet Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag den 28.06.2024 haben falsche Wasserwerker einen Trickdiebstahl zum Nachteil einer 82-Jährigen im Marschweg in Wildeshausen begangen. Gegen 11:00 Uhr klingelte eine männliche Person an der Haustür der Geschädigten und gab an, dass es zu einem Wasserrohrbruch in der Straße gekommen sei. Unter dem Vorwand die Leitungen überprüfen zu müssen, hat sich die Person schließlich Zutritt zu der Wohnung verschafft. Während die Bewohnerin abgelenkt wurde, betrat vermutlich eine weitere Person das Objekt und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dabei konnte Schmuck im Wert von ca. 2900EUR erbeutet werden. Der falsche Wasserwerker kann durch die Geschädigte grob beschrieben werden: - männlich - Ca. 180-190 cm groß - Anfang 30 Jahre - Athletisch - Bekleidet mit blauer Jeans, weißem Hemd, schwarzer Steppweste Zu einer weiteren versuchten Tat ist es gegen 10:30 Uhr im Galaxienring gekommen. Auch dort hat man versucht sich unter Vortäuschen eines Wasserrohrbruchs Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Hier wurde der Betrugsversuch allerdings rechtzeitig erkannt. Zeugen, die am Freitagmorgen Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 04431/9410 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell