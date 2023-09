POL-MFR: (1110) Mehrere Busse beschädigt - Zeugen gesucht

Gnotzheim (ots) - In der Nacht von Montag (25.09.2023) auf Dienstag (26.09.2023) brachen Unbekannte einen Geldautomaten in Gnotzheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. In den Nachtstunden drangen unbekannte Personen gewaltsam in den Innenraum eines Gebäudes am Marktplatz ein. Im weiteren Verlauf brachen die Unbekannten mit brachialer Gewalt einen Geldausgabeautomaten auf. ...

mehr