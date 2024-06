Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Transporter in Groß Ippener aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben einen Kleintransporter in Groß Ippener aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 26. Juni 2024, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 27. Juni 2024, 08:30 Uhr, öffneten sie unter Gewalteinwirkung eine Heckklappe des Transporters, der auf einem Firmengrundstück in der Straße "Am Gewerbegebiet" abgestellt war. So erhielten sie Zugriff auf den Laderaum, aus dem sie diverse Werkzeuge entnahmen.

Wer Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell