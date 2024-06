POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Mittwoch, 26. Juni 2024, gegen 23:05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham verletzt. Ein 25-jähriger Nordenhamer befuhr die Bahnhofstraße vom Bahnhof kommend in Richtung Walther-Rathenau-Straße. Er wendete seinen Mercedes, um sich einen entgegenkommenden Autokorso anzuschließen. Eine nachfolgende 18-jährige ...

mehr