POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Nordenham +++ Eine Person lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Nordenham wurden am Mittwoch, 26. Juni 2024, um 16:00 Uhr, zwei Personen verletzt. Die Verletzungen einer Frau gelten sogar als lebensgefährlich.

Ein 40-jähriger Mann aus der Oberpfalz befuhr mit einem Autokran die Martin-Pauls-Straße von Blexen kommend in Richtung Stadtmitte. Er beabsichtige nach links in die Werftstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Opel, der die Martin-Pauls-Straße in Richtung Blexen befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde die 82-jährige Beifahrerin des Opel lebensgefährlich verletzt. Der 84-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen aus Nordenham wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der Fahrer des Kranwagens blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wurde auf 45.000 Euro geschätzt.

