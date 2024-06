Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle mit zweifacher Flucht auf der Autobahn 1 in Bakum +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 26. Juni 2024, gegen 12:00 Uhr, bei Verkehrsunfällen im Bereich Bakum entstanden. Der Verursacher entfernte sich in beiden Fällen von den Unfallorten. Die Polizei sucht Zeugen.

Zunächst befuhr eine 32-jährige Frau aus Luxemburg mit einem Range Rover den linken Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Kurz vor der Anschlussstelle Vechta fuhr ein unbekannter Fahrer eines schwarzen SUVs mit geringer Geschwindigkeit auf das Heck ihres Pkws auf. An ihrem Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Der Verursacher verließ die Autobahn an der Anschlussstelle und entfernte sich in Richtung Vechta. An der ersten Kreuzung bog er mit hoher Geschwindigkeit nach links in Richtung Bakum ab, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der SUV war nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro. Der Fahrer stieg aus und rannte in das nahe Industriegebiet. Er konnte nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen beschrieben den Fahrer als

- ungefähr 30 Jahre alt - von arabischem Aussehen - bekleidet mit einer dunklen Schirmmütze und einer braunen Jacke

Wer die beschriebene Person gesehen hat und Hinweise zur Identität geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei in Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell