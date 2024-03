POL-KI: 240311.7 Kiel: Vermisste Person angetroffen (Folgemeldung zu 240310.1)

Preetz (ots) - Am Wochenende kam es in Preetz, hauptsächlich in der Bahnhofstraße, zu diversen Sachbeschädigungen. Die Polizeistation Preetz hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 11:30 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr kam es in Preetz zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen. In der Bahnhofstraße wurden ...

