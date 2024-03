Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240311.6 Preetz: Zeugenaufruf nach diversen Sachbeschädigungen

Preetz (ots)

Am Wochenende kam es in Preetz, hauptsächlich in der Bahnhofstraße, zu diversen Sachbeschädigungen. Die Polizeistation Preetz hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 11:30 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr kam es in Preetz zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen. In der Bahnhofstraße wurden von zwei Pkw die Außenspiegel abgetreten, ein Briefkasten zerstört sowie die Außenrolläden einer Hauseingangstür beschädigt. In der Wakendorfer Straße wurde eine Fensterscheibe im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eingeworfen.

Die Polizeistation Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizeistation Preetz unter der Telefonnummer 04342-10770 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage

