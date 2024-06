Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person +++ Brand eines Transporters

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich Dötlingen

Am Freitag, 28. Juni 2024, gegen 14:48 Uhr, ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 35-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem VW den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord, um auf die A1 in Richtung Osnabrück aufzufahren. Beim Fahrstreifenwechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die durchgehende Fahrbahn der Autobahn übersah er offenbar den dort auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzug und kollidierte seitlich mit diesem. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzuges versuchte noch nach links auszuweichen, wodurch es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Sattelzug und dem PKW VW eines 53-jährigen Mannes aus Hamburg kam, der den Überholfahrstreifen befuhr. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt zunächst vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf ca. 20.000,- Euro Für die medizinische Versorgung des schwer verletzten Mannes durch einen Rettungswagen musste die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe der Unfallstelle für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Hierdurch entstand ein zeitweise etwa acht Kilometer langer Stau.

Brand eines Transporters auf der Autobahn 28 im Bereich Hude

Am Freitag, 28. Juni 2024, gegen 20:50 Uhr, gerät ein Transporter auf der A28, zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude in Fahrtrichtung Bremen, in Brand. Während der Fahrt bemerkte der 38-jährige Fahrer eines Peugeot Transporters plötzlich Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeugs. Er hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen an und stieg aus seinem Transporter aus. Kurz darauf entwickelte sich ein Feuer und der Transporter brannte nahezu vollständig aus. Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Oldenburg und Altmoorhausen konnten den Brand anschließend löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 8.000,- Euro. Für die Löscharbeiten wurde die A28 in Richtung Bremen kurzzeitig voll gesperrt. Hierbei kam es lediglich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

