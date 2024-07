Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Bäckereifiliale +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Montag, 01. Juli 2024, in die Filiale einer Bäckerei in Delmenhorst eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zwischen 02:50 und 03:10 Uhr haben sie die Scheibe einer Bäckerei, die sich im Vorraum eines Baumarktes im Reinersweg befindet, eingeschlagen. Ob sie den Verkaufsraum im Anschluss auch betreten haben, steht nicht fest. Diebesgut haben sie aber nicht erlangt. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 1.000 Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen in der Nähe des Baumarktes machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell