Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 25-Jähriger von Unbekannten überfallen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach mindestens einem Täter, der am Dienstagabend einen 25-jährigen Dorstener überfallen hat. Der junge Mann gab an, gegen 22.10 Uhr am südlichen Kanalufer unterwegs gewesen zu sein. In der Nähe der Eisenbahnbrücke habe plötzlich ein unbekannter Täter an seiner Umhängetasche gerissen. Als sich der 25-Jährige umdrehte, soll der Täter mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Vermutlich kam ein zweiter Täter dazu, der den 25-Jährigen festhielt. Der Dorstener schaffte es, sich loszureißen - und sich in die Innenstadt zu flüchten. Dort wurden Zeugen auf ihn aufmerksam, die dann die Polizei verständigten. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, fehlte die Armbanduhr des 25-Jährigen. Möglicherweise haben der bzw. die Täter die Uhr erbeutet. Der (Haupt-)Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,90m groß, breite Statur, nach hinten gegelte Haare, schwarze Bekleidung. Eine Fahndung nach dem oder den Tätern verlief erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu(m) Tatverdächtigen oder dem Vorfall selbst machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell