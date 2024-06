Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall

Altenburg (ots)

Altenburg: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kamen am 16.06.2024 gegen 13:20 Uhr in der Wielandstraße zum Einsatz. Zeugen hatten dort einen Brand in einem Büro gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort drang Rauch aus einem Büro im 1. Stock des Hauses. Ein technisches Gerät war aufgrund eines Defektes in Brand geraten und hatte eine erhebliche Rauchentwicklung im Haus verursacht. Glücklicherweise konnten alle Anwohner des Hauses unverletzt verlassen und die Feuerwehr das brennende Computersystem schnell löschen. Der Schaden durch den Brand wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell