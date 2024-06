Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 12-Jährige angesprochen - Täter ermittelt

Gera (ots)

Gera: Eine 12-Jährige rief Freitagfrüh (14.06.2024) die Geraer Polizei um Hilfe, nachdem sie an der Haltestelle in der Heinrichstraße von einem ihr unbekannten Mann in verdächtiger Art und Weise angesprochen und unsittlich berührt wurde. Mit Bekanntwerden des Tatgeschehens rückten Einsatzkräfte der Geraer Polizei aus. Im Rahmen des Einsatzes konnte schließlich der Täter, ein 22 Jahre alter Mann (deutsch) namentlich identifiziert werden. Gegen ihn wird nun ermittelt. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell