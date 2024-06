LPI-G: Vermisster Senior durch Passanten wohlbehalten angetroffen

Gera (ots) - Gera: Sonntagfrüh (16.06.2024), gegen 05:45 Uhr informierte eine Zeugin via Notruf die Polizei und teilte den vermeintlichen Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Schmelzhüttenstraße in Gera mit. Unverzüglich rückten mehrere Einsatzstreifen aus. Der Einbruch bestätigte sich. Gewaltsam drangen die Täter über ein Vordach und fortfolgend über ein aufgebrochenes Fenster in die ...

mehr