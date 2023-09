Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl eines Wohnmobils

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A2 Rtg. Berlin

11.09.2023, 01.30 Uhr

Fahrer flüchtet unerkannt

In den heutigen frühen Morgenstunden sollte auf der A2 in Richtung Berlin der Fahrer eines Wohnmobils kontrolliert werden. Am Wohnmobil befand sich zudem ein Anhänger, worauf ein Motorboot transportiert wurde.

Diesbezüglich gaben die Beamten dem Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Ost Haltesignale.

Nachdem der Fahrer dem Funkstreifenwagen zunächst folgte, lenkte er das Gespann plötzlich nach links in Richtung Mittelschutzplanke. Dadurch verkeilte sich der Anhänger, so dass das Gespann auf den linken beiden Fahrstreifen der Autobahn quer zur Fahrbahn zum Stehen kam.

Der Fahrer des Wohnmobils verließ anschließend das Fahrzeug, sprang über die Mittelschutzplanke und flüchtete, die Gegenfahrbahn überquerend, in Richtung Norden.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen und dem Einsatz einer Drohne der Feuerwehr Helmstedt, konnte der flüchtige Fahrzeugführer nicht mehr festgestellt werden.

Wie sich anschließend herausstellte, wurde das Wohnmobil mit Anhänger und Boot vor ein paar Tagen in Nordrhein-Westfalen gestohlen.

Zwecks Verfahrens- und Eigentumssicherung wurde das Gespann sichergestellt und abgeschleppt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell