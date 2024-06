Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 35-Jähriger sorgt für Einsatz

Gera (ots)

Gera: Mehrere Streifenwagen kamen am Freitagabend (14.06.2024), gegen 20:30 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft in der Trebnitzer Straße zum Einsatz. Ein Zeuge (20, libysch) teilte mit, dass er von einem Anwohner der Gemeinschaftsunterkunft verbal bedroht wurde. Zur Verstärkung der Bedrohung zeigte der Täter zudem ein Messer vor. Vor Ort konnte der Täter, ein 35-jähriger Mann iranischer Herkunft, gestellt werden. Zwei Messer wurde sichergestellt und der 35-Jährige in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Der 35-Jährige sorgte bereits in der Vergangenheit für Polizeieinsatz in der Trebnitzer Straße, letztmalig am 06.06. sowie am 11.06.2024 (LPI Gera berichtete). (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell