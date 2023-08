POL-NOM: Auffahrunfall auf der Göttinger Straße

Uslar (ots) - BODENFELDE, (go), BLUMENSTRASSE, Donnerstag, der 17.08.2023, 17:05 Uhr. Ein 51 jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Blumenstraße in Richtung Wienser Straße. Dabei touchierte er, aufgrund von mangelndem Sicherheitsabstand, einen ordnungsgemäß am Fahrbandrand geparkten PKW einer Firma aus Beverungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 850 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

