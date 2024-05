Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Trickdiebstahl aus Wohnung

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr klingelte eine bisher unbekannte Täterin unter falschem Vorwand bei einer Wohnung im Ziegelofenweg in Speyer. Während sich die 84-jährige Mieterin mit der Täterin in einem anderen Raum aufhielt, betrat mindestens eine weitere Frau die Wohnung und entwendete unbemerkt Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täterinnen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 51.000 Euro. Die beiden Täterinnen werden von der Mieterin folgendermaßen beschrieben: - 1. Täterin: ca. 30-35 Jahre alt, 160-170cm groß, leicht übergewichtig, blondes Haar, europäischer Phänotyp - 2. Täterin: ca. 25-30 Jahre, blonde Haare, ca. 165cm groß, helle Kleidung

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell