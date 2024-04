Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall im Kreuzungsbereich

Steinheim (ots)

Am Dienstag, 9. April, ereignete sich auf der L 823 Höhe Wöbbeler Straße bei Steinheim ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Gegen 9.30 Uhr fuhr eine 61-jährige Steinheimerin mit ihrem roten Citroen die L 823 von Billerbeck in Richtung B 252. Auf Höhe der Wöbbeler Straße kam aus Richtung Wöbbel ein schwarzer Opel Astra und kreuzte die Landstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen übersah ein 73-Jähriger aus Schieder-Schwalenberg den von rechts kommenden roten Citroen. Dabei verletzte sich die 61-Jährige und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Opel-Fahrer wurde zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle abgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden./rek

